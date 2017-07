Modeglad Køge-pige vender hjem

Den 1. juli har modebutikken Johs. Clausen på Torvet 19 fået ny butikschef. Der er tale om et ansigt som en del Køge-piger måske kan genkende, da den nye butikschef, Linette Gisli, tidligere har været ansat som butikschef i Noa Noa butikken i Køge. Derudover har hun igennem en årrække været med til at arrangere og koreografere, en række modeshows og events for blandt andet butikkerne i byen. Og Linette Gisli glæder sig til at vende »hjem« til handelslivet i Køge efter et par år som butikschef i en modebutik i Roskilde.

Hun er da også bosat i Køge.

- Jeg var ikke to sekunder i tvivl, da jeg fik tilbudt stillingen som butikschef i Johs. Clausen, da jeg syntes det er en spændende butik, med en hyggelig atmosfære og mange kendte mærker for os voksne piger, som vil have smart tøj i god kvalitet. Jeg glæder mig til at komme tilbage til kunderne i Køge, og til at arrangere kundeaftener, modeshows og aktiviteter i butikken, fortæller Linette Gisli om baggrunden for jobskiftet.