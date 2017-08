Se billedserie Lovparken er tidligere blevet efterladt med masser af skrald, efter unge fra Køge har holdt fest i området. Foto: Jesper From

Send til din ven. X Artiklen: Mobile skraldespande skal holde Lovparken Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Mobile skraldespande skal holde Lovparken

Køge - 11. august 2017 kl. 14:31 Af Katrine Wied og Simon de Visme Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Når elever fra Køge Gymnasium i aften indtager Lovparken i Køge for at holde introfest, bliver der rig mulighed for at smide skraldet de rigtige steder.

Det sørger helt nye, såkaldte mobilcontainere nemlig for. Det er ETK, som har stillet til de mobile skraldespande til rådighed, og det er første gang, at man levere containerne til brug af gymnasiet. Tiltaget er kommet i stand efter møder i samarbejdsgruppen mellem ETK, SSP, politiet, naboer samt elev- og lærer-repræsentanter fra Campus og Køge Gymnasium.

- Gymnasiet har ringet og spurgt, om vi kunne hjælpe dem med container, og selvfølgelig, hvad der end skal til, siger Anne Højbjerre, der er projektkonsulent hos ETK.

DAGBLADET Køge har tidligere skrevet om de unges brug af Lovparken, der har skabt en del debat og polemik. Flere gange har lokale borgere fundet parken efterladt med masser af skrald og flasker efter forskellige fester. Det skal der nu laves om på, lyder det fra gymnasiet.

- Når vi var kommet ned i Lovparken, var skraldespandene allerede fyldt, og det er et kæmpe problem. Med de store mobilcontainere får vi nemmere ved at smide ting og sager ud, og ETK kommer selv og henter containerne gratis. Det er mega fedt, siger Oliver Carn.

Han går i 3.f på Køge Gymnasium og er med i det introudvalg, der står for at arrangere fredagens introfest. Gymnasieeleven håber, at der nu vil være færre problemer med skrald i parken.

- Jeg tror, det vil betyde, at Lovparken bliver ren igen. Nu har vi fundet nogen, som forstår vores situation, og de er villige til at hjælpe os. Så er vi også villige til at holde Lovparken ren, og det betyder også et renere Køge, siger Oliver Carn.