Styrelsen for Patientsikkerhed er gået ind i sagen om 11-årige Noah fra Køge, efter mistanke om mangelfuld sygepleje og vold. På billedet ses også Noahs mor, som i mange år har kæmpet for den pleje, hun mener, sønnen har krav på. Foto: Jørgen Chr. Jørgensen

Send til din ven. X Artiklen: Mistanke om vold mod 11-årige Noah: Kommune får tilsynssag på halsen Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Mistanke om vold mod 11-årige Noah: Kommune får tilsynssag på halsen

Køge - 11. august 2017 kl. 15:50 Af Simon de Visme Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Mistanke om mangelfuld sygepleje og vold mod 11-årige Noah Lequime har fået Styrelsen for Patientsikkerhed til at åbne en tilsynssag mod Køge Kommune. Det fremgår af et brev fra styrelsen til kommunen, som DAGBLADET Køge har fået indsigt i.

I brevet forklarer Styrelsen for Patientsikkerhed, at det blandt andet er på baggrund af en klage fra Noahs mor, Astrid Lequime, at man har taget sagen op. DAGBLADET fortalte i avisen mandag den 7. august om Astrids indædte og mangeårige kamp for at få den støtte, som hun mener, familien har krav på.

11-årige Noah har siden fødslen haft en kronisk og alvorlig tarmsygdom, ligesom han også kæmper med ADHD, autisme og neurologisk dysfunktion. Sidstnævnte påvirker alle kroppens funktioner og muskulatur, og blandt andet derfor er Noah sengeliggende det meste af dagen.

Hans helbred kræver pleje og overvågning 24 timer i døgnet, og læger fra Hvidovre Hospital har løbende påpeget, at den komplekse tilstand bør varetages af sygeplejersker med specielle kompetencer og kendskab til Noah.

Styrelsen for Patientsikkerhed peger også på en anden problematik, som har givet anledning til tilsynssagen. Til styrelsen er det nemlig blevet oplyst, at der er mistanke om, at en given sygeplejeske har været voldsom over for 11-årige Noah.

- (...) plejepersonale i juli-august 2016 bemærkede, at Noah havde mange blå mærker på arme og skuldre. Noah havde givet udtryk for, at en navngiven sygeplejerske gjorde ham fortræd, står der i styrelsens brev til Køge Kommune.

På baggrund af oplysningerne har Styrelsen for Patientsikkerhed bedt kommunen om en redegørelse for den sundhedsfaglige behandling samt samarbejdet med de ansvarlige læger og de private leverandører af hjemmesygeplejen.

DAGBLADET Køge har været kontakt i med Køge Kommune, som ikke har ønsket at stille op til et interview. I stedet har Velfærdsforvaltningen sendt et skriftligt svar:

- Styrelsen for Patientsikkerhed har dels i en sag bedt om oplysninger i forhold til en ansat i Olivia Danmark, der varetog plejeopgaven frem til 1. marts 2017, og dels bedt om at få tilsendt journaloplysninger for 2016 og 2017. Der var i forhold til sidste henvendelse frist for fremsendes af oplysningerne i dag (9. august, red.), lyder det skriftlige svar fra kommunen.

Yderligere er der rettet henvendelse til Styrelsen for Patientsikkerhed, men de vil ikke kommentere sagen. De kan dog bekræfte, at der er en sag kørende.

relaterede artikler

Skarp kritik af kommunen i sag om alvorligt syg 11-årig 07. august 2017 kl. 13:38

Sårbare børn i klemme: Kommunen taber to ud af tre klagesager 26. juli 2017 kl. 13:23