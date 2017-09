Minister: Velfærd og skattelettelser udelukker ikke hinanden

Se billedserie - Køge er mega erhvervsvenlig og har en fremragende borgmester, mente erhvervsminister Brian Mikkelsen.

Køge - 07. september 2017 kl. 18:00 Af Henrik Førby Jensen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Forudsætningen for et velfungerende velfærdssamfund i Danmark er et erhvervsliv, der har det godt og at det kan betale sig for alle at arbejde.

Det var erhvervsminister Brian Mikkelsens hovedbudskaber, da han torsdag formiddag holdt oplæg for en gruppe lokale erhvervsfolk i Dansk Banks lokaler i Bredgade.

Ministeren aflagde besøg i slutningen af en uge, han selv betegnede som »big bang« med fremlæggelse af regeringsens forslag om skattelettelser til alle danskere tirsdag, iværksætterpakke onsdag og oplægget til Finansloven torsdag.

Og de danske nøgletal ser rigtig gode ud med to procent vækst og historisk høj beskæftigelse. Det økonomiske udgangspunkt for årets finanslovsforhandlinger er sundt. Den positive udvikling efterlader et økonomisk råderum - men også en udfordring for regeringen, forklarede ministeren

- Vi mangler en brændende platform til at forklare, hvorfor det er en god ide at give skattelettelser til den almindelige dansker og gode forhold for virksomhederne. Hvis man spørger hr og fru Køge, hvad det økonomiske råderum skal bruges til, vil de måske svare: Velfærd. Og det er jo dét, vi hele tiden hører fra de røde: Skattelettelser eller velfærd. Men det ene udelukker jo ikke det andet. Jeg er glad for og stolt af det danske velfærdssamfund, men det forudsætter, at vi har virksomheder, som kan få det til at løbe rundt, sagde ministeren. Han har ifølge eget udsagn provokeret venstrefløjen i Folketinget med udtalelser om, at han vil »forkæle erhvervslivet«.

Forkælelsen består blandt andet i, at regeringen har forlænget den såkaldte »forskerskat« med en skatteprocent på 26 for bestemte grupper af ansatte. Forskerskatten skal gøre det lettere for virksomhederne at tiltrække kvalificeret, udenlandsk arbejdskraft.

- Jo bedre, erhvervslivet har det, jo bedre har Danmark det, pointerede ministeren, der så positivt på en idé fra salen om at give virksomheder mulighed for at lave en intern, skattefri vækstfond øremærket til at investeringer i virksomhedens fortsatte udvikling.

- Det synes jeg, vi skal kigge på. Hele ideen er jo, at give virksomhederne mere fundament. Jeg har ikke hørt ideen før og jeg ved ikke, hvordan vi kan indkapsle det - vi skal jo undgå, at det kan blive brugt til skattespekulation, svarede Mikkelsen forespørgslen fra salen.

For den almindelige dansker skal det kunne betale sig at arbejde. Det er regeringens udgangspunkt for at foreslå skattelettelser til alle - også de lavtlønnede. Cirka 700.000 danskere er på offentlig forsørgelse - det tal vil regeringen gerne bringe ned.

- Hvis man ser en kassemedarbejder i Netto, så kan det i nogle tilfælde næsten ikke betale sig for hende at arbejde, hvis man modregner offentlige ydelser og transport. Det skal kunne betale sig for alle at arbejde. Derfor foreslår vi at hæve beskæftigelsesfradraget for alle og - surprise - så opstår der lidt mere ulighed i Danmark. Så får vi en skinger ulighedsdiskussion, men vi forslår altså ikke engang at nedsætte overførslerne, understregede Brian Mikkelsen.

Onsdag kom den nyeste rangliste over, hver erhvervsvenlige de danske kommuner er. Her er Køge hoppet op på en 18.plads, hvilket da også fik pæne ord med på vejen fra erhvervsministeren.