På en mark ved Klarbækvej - et stenkast fra Store Salby - har to amatører-dektorer gjort et stort fund af sølvmønter fra 1300-tallet.

Mindre formue fundet på bondens mark

Museum Sydøstdanmark er rigtigt glade for de to amatører, Knud Laursen og Kent Clausen, som bruger meget af deres pensionisttid på at søge med dektorer efter fund fra fortiden.

I februar satte de to herrer sig for at gå på fortids-jagt på en mark ved Store Salby. Og det gav i den grad gevinst.

På marken fik Knud og Kent bippet sig frem til hele 200 sølvmønter.

- Vi var godt klar, at der måtte ligge mere. Men vi valgte at vente til nu med at søge videre. Og for at folk ikke skulle lade sig friste til at søge på marken, er det først nu, at vi fortæller om fundet, fortæller forskningsleder Jens Ulriksen.

Nu har de to nysgerrige dektektorer så igen været på marken ved Store Salby for at søge efter flere mønter. Og det har i sandhed givet gevinst. Denne gang er det blevet til over 100 sølvmønter.

- Det er et usædvanligt stort fund. Der er udelukkende tale om sølvmønter fra England og Frankrig - og de kan dateres tilbage til 1300-tallet. Fra en tid, hvor Edward d. 1 regerede i England og Philip d. 4 i Frankrig.