Mindestenen er vendt hjem

køge: Nu står den der igen. Mindestenen for Træskoslaget i 1807 står igen placeret ved KØS, efter at have tilbragt en skyggetilværelse ved krematoriet på Gymnasievej. Søndag blev stenen genindviet og fejret, at den er tilbage i Køges hjerte.

- Det har været en kamp gennem fem år at få den placeret igen. Den blev sendt ud i skammekrogen og var ved at gå til grunde. Imens har været diskussion om, hvor den skal stå. Egentlig var det planen, at den skulle stå på hjørnet ved Køge Kirke, fordi muren skulle rives ned, men så skulle muren ikke rives ned alligevel og menighedsrådet ville ikke have en fremmed mindesten stående. Men mindestenen har været savnet og efterspurgt af mange. Bare mens vi stod og satte den op i fredags, var der folk, der kom og sagde, at ih, hvor var det godt, at den blev sat op i byen igen, siger formand Hjemmeværnsforeningen for Køge og Omegn, Torben Hansson.