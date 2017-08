Mindesten vender hjem til KØS - indvielse søndag

Hjemmeværnsforeningen for Køge og Omegn har kreeret et festligt og højtideligt arrangement i forbindelse med gensynet med mindestenen, der får plads på jordstykket under platantræet ud for KØS. Genplaceringen og genindvielsen sker i et samarbejde mellem Hjemmeværnsforeningen, Køge Kommune og KØS. Hjemmeværnets Musikkorps Roskilde leverer musikken og byens foreningsfaner og foreningsrepræsentanter, m.fl. stiller op til en faneparade.