Østsjællandske Jernbaneklub flyttede 2014 til en ny placering ved Junckers Industri. Nu har klubben fået et milliontilskud, der kan virkeliggøre drømmen om en værkstedhal til opbevaring og restauration af det historiske materiel. Foto: Bjørn Armbjørn Foto: Bjørn Armbjørn

Milliongave til jernbaneklub

Køge - 22. juni 2017 kl. 13:45 Af Torben Thorsø Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Østsjællandske Jernbaneklub har netop fået tildelt godt 1,3 millioner kroner, som for alvor vil kan være med til at sætte klubbens aktiviteter på skinner i fremtiden. Det skriver DAGBLADET Køge.

Pengene kommer i forbindelse med en politisk aftale om at fremme initiativer med veterantogskørsel i Danmark og det er en meget glad formand, der kan glæde sig over, at klubben nu er kommet et vigtigt skridt videre i arbejdet med at skabe gode forhold for materiel og frivilligt mandskab i klubben.

- Euforisk er nok det udtryk, der bedst dækker stemningen i klubben lige nu, fortæller Lars Jørgensen og forklarer, at der ligger rigtig meget hårdt arbejde bag den ansøgning, som altså har givet bonus.

Her var overskriften »tag over hovedet«, for pengene skal netop bruges til at klubbens lokomotiver og vogne kan komme i lå og ikke mindst et sted, hvor de mange frivillige kan arbejde på materialet i tørvejr. Det har de ikke kunnet før, da Østsjællandske Jernbaneklub aldrig tidligere har rådet over så store faciliteter, at vogntogene kunne komme inden døre.

- De her penge betyder, at der for alvor er lys forude efter en tid med store udfordringer, fortæller Lars Jørgensen.

Det er Venstre, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti, der med et bredt flertal af Folketingets partier: Socialdemokraterne, Dansk Folkeparti, Radikale Venstre og Socialistisk Folkeparti har indgået aftale, der samlet set afsætter 10,1 millioner kroner til fremme af veterantogskørsel.