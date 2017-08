Send til din ven. X Artiklen: Mie Moltke og Thomas Evers Poulsen "danser høsten i hus" hos Bilgo´ Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Mie Moltke og Thomas Evers Poulsen "danser høsten i hus" hos Bilgo´

Køge - 24. august 2017 kl. 09:00 Af Jørgen Petersen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Oprindelig er Mie Moltke Køge-pige, og selvom hun nu slår sine folder i hovedstaden, har hun ikke glemt, hvor hun kommer fra, og hos Dacia, der er Danmarks hurtigst voksende bilmærke, har man set potentialet i den dygtige danser. Mie Moltke har igennem et par år virket som ambassadør for Dacia og den lokale forhandler Bilgo´, hvilket bl.a. - og selvfølgelig - indebærer, at Mie Moltke drøner rundt i det ganske land i en Dacia Duster, når hun er rundt til sine mange foredrag.

Nu "betaler" Mie Moltke en del tilbage på sponsoratet, når hun på søndag eftermiddag kl. 14.00 kommer og optræder hos Bilgo´ sammen med den nok så kendte Thomas Evers Poulsen, der ligesom Mie Moltke, endnu engang er med i "Vild med dans", der starter fredag den 8. september.

Mie Moltke hører ikke til dem, der - med hendes egne ord -har en "dyt forstand på biler og mekanik", men det var mere "wow-effekten", da hun så Dacia Dusteren.

"Jeg faldt med det samme for udseendet, men var naturligvis spændt på, om, den kørte lige så godt, som den ser ud, og der må jeg sige, at alle mine forhåbninger blev indfriet. Den kører som en drøm, har god plads til alt mit bagage og udstyr´, og sikkerhedsmæssigt virker den bestemt også helt i top - og det er jo rart at vide, når man som jeg, tit har min søn med rundt."

"Men alt det med teknikken kan jeg garantere for også er orden, for min far har virkelig vendt tommelfingeren op, og det er stort. Det vil enhver, der kender ham give mig ret i," siger Mie Moltke med et stort smil.

Mie Moltke havde oprindelig meddelt, at hun ikke havde tid til at deltage i "Vild med dans" i denne sæson, men det er alligevel lykkedes hende at finde plads i kalenderen til at deltage i sin 11. sæson, trods travlhed i hendes studie "FeminineFlow - Dansestudiet SoulHouse" i København.

Senest har vi kunnet opleve hende i søndags, hvor hun deltog i "Legenderne" med Jarl Friis Mikkelsen, Thomas Evers Poulsen, Jens Werner og Anne Laxholm.

Dacia, som hun er ambassadør for, og sponsoreret af er ikke blot Danmarks hurtigst voksende bilmærke, men hele Europas hurtigste voksende bilmærke, og nøgleordene er høj kvalitet for små penge.

"Dacia er ejet af Renault, og man får - og kan forvente - samme høje standard, når man kører Dacia, som dem der kører Renault," fortæller Birgitte Blangsted Petersen. 2,3 millioner mennesker har købt Dacia, og Bilgo´ i Køge har bidraget pænt til dette salg, og forretningen blev allerede i 2015 kåret til Årets Dacia forhandler i Danmark.

Der er åbent hus og høstfest hos Bilgo´ hele weekenden, hvor der foruden danseopvisning søndag eftermiddag bydes på forfriskninger og hjemmelavede friskbagte pandekager både lørdag og søndag.