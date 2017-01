Se billedserie Mette Kolls har en god sofa, men nu har hun sat sig for, at hun vil være aktiv en halv time hver dag. Foto: Kenn Thomsen Foto: Kenn Thomsen

Mette forventer bedre vaner med 60dage.dk

Køge - 09. januar 2017

Hun dyrker badminton to gange om ugen og ditto fitness, så Mette Kolls er vant til at få pulsen op, men ikke desto mindre har hun tænkt grundigt over, hvorfor hun tilmeldte sig, og hvad hun vil opnå med 60dage.dk.

- Jeg er et levemenneske, og jeg kan lide god mad, fløde i saucen og alkohol, så jeg vil gerne skabe nogle bedre vaner om kost og motion. Jeg vil mere i balance, siger Mette Kolls, der ofte i januar kigger efter forskellige muligheder for at få smidt de kilo, som røg på hen over julen, for de skal ikke blive siddende.

Hun har tidligere været ryger, men stoppede for nogle år siden. Det kostede på vægten, og hun har ikke fået smidt kiloene over bord.

- Jeg tror, min vægt svinger med plus/minus fem kilo. Det er en slags yoyo-vægt. Jeg kan bilde mig selv ind, at jeg motionerer meget, men måske tager jeg bare sportstøjet på - og bliver siddende indenfor, erkender køgenseren, der flyttede tilbage til byen for fire år siden.

60dage.dk starter 23. januar, og slutter - som det ligger i navnet - 23. marts. Det havde premiere sidste forår i nogle kommuner i Køge Bugt, men i år dækker det hele Køge Bugt-området.

Mette Kolls har kigget en del på konceptet og synes, det er godt, fordi det rummer fleksibilitet:

- Jeg sætter pris på, at det ikke er 'pisk'. Jeg kan også godt lide, at jeg selv har ansvaret - men er med på et hold. Det forpligter jo. Og så tror jeg, at indrapporteringerne online hjælper til at holde fokus.