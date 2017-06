?Selvfølgelig skal vi da finde en løsning for vores foreninger med hensyn til betalingsparkeringen,? siger Mette Jorsø (V).

Mette Jorsø: Der skal findes en løsning på parkeringsstrid

Køge - 28. juni 2017 kl. 15:00 Af Martin Rasmussen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

I begyndelsen af september indføres der betalingsparkering i det centrale Køge, men det er ikke kun i forbindelse med shoppeturen i Køge, bilisterne snart skal have dankortet frem. Også Søndre Havn bliver omfattet af den nye betalingsparkering, og det betyder for eksempel, at også vinterbadere, roere, hundeluftere på stranden og mange andre brugere af området også kan se frem til betalingsparkering fra 4. september, når ordningen går i luften.

Det handler om lige vilkår for alle, mener borgmester Flemming Christensen.

"Foreningerne i midtbyen omfattes også af det, og på den måde er der ingen forskel," sagde han til Dagbladet Køge mandag.

Den holdning er formanden for byrådets teknik- og miljøudvalg, Mette Jorsø (V), lodret uenig i, og hun har nu sat kommunens teknik- og miljøforvaltning på sagen.

"Selvfølgelig skal vi da finde en løsning for vores foreninger med hensyn til betalingsparkeringen. Valkyrien og andre foreninger i Køge Kyst-området må undtages for betalingsparkeringen," fastslår hun. Det skriver LørdagsAvisen.

Sagen blev rejst i byrådet i sidste uge, da Steen Rasmussen stillede spørgsmål til sagen, og siden har den vakt en del furore i områdets foreninger, som tirsdag eftermiddag samledes til møde om sagen i Gule Hal på havnen.

Og de får altså opbakning fra Venstre.

"Gennem hele Køge Kyst-projektet har man snakket om, at Valkyrien og de andre klubber er et aktiv for området. Så er det da tåbeligt og helt urimeligt, synes jeg, at man på denne måde giver deres medlemmer en pænt stor ekstraudgift, når de skal dyrke deres interesse. Det løber hurtigt op, hvis man bruger området meget," siger hun.

Hun har endnu ikke et konkret bud på en løsning, men i første omgang har hun altså bedt forvaltningen om at tage sagen op med Køge Kyst for at finde frem til nogle bud på, hvordan man kan løse problemet. Derefter vil hun vende de mulige løsninger med foreningerne i området, inden man kan tage stilling til sagen efter sommerferien.

Og allerede på forhånd tegner der sig et flertal for at række en hjælpende hånd ud til foreningerne. Også Marie Stærke (S) fremhæver, at man gerne ser nogle bud på, hvad man kan gøre for foreningslivet i forbindelse med den nye parkeringsordning.

"Det har aldrig været vores hensigt at ramme foreningslivet med den nye parkeringsordning, og jeg vil gå rigtig langt for at finde en løsning," siger hun.

Den nye betalingsparkering i Køge træder i kraft 4. september

Prisen for parkering bliver otte kroner i timen

