Se billedserie I april i år fortalte Vivi Eklund og Louise Jørgensen fra Køge om deres bekymringer for alvorlige ulykker på Svansbjergvej. Foto: Hans Jørgen Johansen

Mere tryghed for bløde trafikanter: Kritiseret vej ændret

Køge - 25. august 2017 kl. 16:30 Af Simon de Visme Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

En stigende mængde af trafik, når mange Herfølge-borgere benytter den smalle vej som genvej til og fra motorvejen ved Lellinge, har ført til mange farlige situationer for især bløde trafikanter på Svansbjergvej.

Sådan lød bekymringen for omkring fire måneder siden DAGBLADETs spalter, hvor flere borgere fortalte om deres oplevelser med manglende trafiksikkerhed. Nu har kommunen taget et nyt skridt for at gøre strækningen mere sikker.

For nylig blev vejen nemlig omdannet til en såkaldt »2-minus-1«-vej, hvor der ét spor for bilisterne, selvom der er trafik i begge retninger. Ændringen betyder også, at der i siderne af vejen etableres brede kantbaner, så der er bedre plads til cyklister og gående.

Svansbjergvej har tidligere været diskuteret politisk i Køge, og strækningen er en del af kommunens samlede liste over ønsker til trafiksikkerhedsprojekter. Det var dog mere eller mindre tilfældigt, at de nye ændringer blev en realitet. Det fortæller byrådsmedlem Niels Rolskov (EL).

- En dag kom jeg forbi og så, at man var i gang med at tegne de almindelige streger i midten, og jeg synes, at det i stedet var oplagt at lave vejen til en »2-minus-1«-vej. Derfor tog jeg kontakt til anlægsafdelingen, og en super hurtig reaktion derfra fik stoppet og ændret arbejdet, fortæller han og forsætter:

- Rent økonomisk er der ingen forskel på, om de tegner streger midt på vejen eller i siderne, så det er rigtig fint, at det nu er ændret. De steder i kommunen, hvor vi har etableret »2-minus-1«-veje, har flere cyklister fortalt os, at det er blevet mere trygt.