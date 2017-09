Mere skimmelsvamp: Indskolingen fjernes nu også fra Vemmedrupskolen

De nye undersøgelser viser, at også Hus 60, er ramt - endda så slemt, at instituttet anbefaler, at bygningen lukkes ned inden for en til to uger.

- Det er en helt utrolig kedelig situation, som i løbet af ugen har udviklet sig til at kræve nye løsninger. Jeg er glad for at se, at der er handlet så hurtigt, og er sikker på, at personalet på Vemmedrupskolen herfra formår at skabe den tryghed og gejst der skal til, for at eleverne ikke lader sig gå på af omvæltningerne, siger Helle Poulsen formand for Skoleudvalget.