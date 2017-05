Mere motorik og bevægelse i den kommunale dagpleje

En dejlig varm torsdag aften var 33 kommunale dagplejere samlet til re-certificering af deres idrætsprofil. De kan nu fortsætte med at kalde sig idrætsdagplejere, som de blev uddannet til for 3 år siden, via Dansk Idrætsforbund og VIA-UC.

Idrætsdagplejerne i Køge kommune arbejder dagligt med at have fokus på krop og bevægelse. De har fået en større bevidsthed om, hvordan de skaber gode rammer for at få mere bevægelse ind i hverdagen, således at børnene bliver styrket og udfordret rent motorik. Rent fagligt er de også blevet styrket og de er blevet bedre til at planlægge mere målrettet pædagogiske aktiviteter med fokus på motorik og bevægelse.