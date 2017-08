Formand for Skoleudvalget i Køge Kommune, Helle Poulsen (V), er glad for, at et flertal nu lader kommunens skoler selv bestemme, i hvilken grad de vil gøre brug af læringsmålstyret undervisning. Foto: Kim Rasmussen

Mere frihed til skolerne: Kan selv tage stilling til kritiseret metode

Køge - 20. august 2017

Rigide og bureaukratiske regler, der tager tid fra de i forvejen travle skolelæreres hverdag og skærer i deres forberedelsestid.

Metoden læringsmålstyret undervisning har siden sin fødsel med folkeskolereformen fra 2014 løbende modtaget kritiske slag fra flere sider. En kritik, der i foråret fik politikere i Folketinget til at løsne metodens stramme bindinger.

En enig folkeskoleforligskreds besluttede, at landets skolelærere nu skulle have mere frihed og råderum, og derfor blev 3.170 såkaldte færdigheds- og vidensmål gjort vejledende. 215 overordnede mål er stadig bindende, og man forventer, at det pågældende lovforslag bliver fremsat i Folketinget til oktober.

Opblødningen fik reaktioner i Køge, hvor formanden for Skoleudvalget, Helle Poulsen (V), pointerede, at man nu burde fjerne kommunens lokale skoleaftale om målstyret undervisning. I stedet skulle skolerne helt selv bestemme, om de ville gøre brug af de konkrete læringsmål for den enkelte elev.

Præcis den diskussion blev taget på tirsdagens møde i Skoleudvalget, og her valgte et flertal, bestående af Venstre og SF, at give skolerne selvbestemmelse, så det fremover bliver »frivilligt for den enkelte skole i Køge Kommune, hvorvidt målstyret undervisning ønskes anvendt.«.

Flertallets beslutningen går ellers imod forvaltningens indstilling, som gik på at fastholde den tidligere beslutning om, at skolerne skal bruge læringsmålstyret undervisning og afvente den kommende lovændring.

Ifølge udvalgsformanden er den bedste løsning at vedtage ændringen allerede nu i stedet for at vente til oktober, når Folketinget åbner.

- Vi har hele byrådsperioden arbejdet for, at der skal være så lidt styring centralt fra rådhuset, og så meget frihed for skolerne, som muligt. Derfor har vi valgt, at det skulle træde i kraft nu, så skolerne har mulighed for at tage stilling allerede i begyndelsen af skoleåret, siger Helle Poulsen.

Fra politikernes side har man ikke besluttet, om det er skolelederne eller den enkelte lærer, der skal tage stilling til brugen af målstyret undervisning. Det styrer skolerne helt selv, lyder det.

- Det er en byrde, som bliver løftet af den enkelte lærers skulder, for mange har oplevet, at målstyret undervisning har krævet for meget af deres tid.

Mens flertallet i Skoleudvalget står bag beslutningen, stiller andre politikere sig mere kritiske. Udvalgsmedlem Jette W. Jørgensen (EL) havde ikke set beslutningen komme, og hun mener, at politikerne ikke har været forberedt nok.

- Når vi skal træffe en så alvorlig beslutning, så burde det have været mere gennemarbejdet, i forhold til hvilken betydning det får for undervisningen, siger Jette W. Jørgensen og fortsætter:

- Vi skulle have ventet på Folketinget og deres overordnede beslutning, så vi havde et samlet grundlag at vurdere på og et overblik over, hvilken vej vi skal gå med skolerne. Vi har ikke fået noget oplæg på, hvad den her beslutning betyder.