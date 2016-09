Se billedserie Projektet Byg En By har fået en håndsrækning i form af nye lokaler og nyt værktøj, der vil lette arbejdet med at bygge fuglehuse. Foto: Mik

Mere fart på by-byggeriet

Køge - 16. september 2016 kl. 11:18 Af Torben Thorsø Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Helt nye lokaler på Ellebækskolen samt en hjælpende hånd fra Velux Fonden og en lokal tømmerhandel kan nu for alvor sætte fart på projektet med at bygge en by i Afrika.

- Vi er meget glade for den store opbakning vi møder fra alle sider, siger Thorkild Villen, der står i spidsen for byggeprojektet Byg En By, der handler om at bygge en hel by i Burundi, Afrika.

Torsdag eftermiddag kunne han finde lommekniven frem og åbne op for kasserne med værktøj som den lokale Stärk i Køge havde sponsoreret en stor del af i forbindelse med, at byggefolkene havde fået penge fra Velux Fonden. Her var der både en stor geringssav og bordstandere samt meget andet, der kan lette arbejdet med at bygge de fuglehuse, der bliver solgt til fordel for projektet.

- Det her betyder, at vi kan bygge et fuglehus for 17,5 kroner i stedet for 45 kroner i udgifter. Vi plejer at bygge mellem 5-600 fuglehuse om året, så det giver i sidste ende mange penge til projektet, forklarer Thorkild Villen og fortæller, at bare i år regner de med at kunne sende 200.000 kroner videre til projektet.

Projektet har også fået hjælp fra den lokale skole i Gørslev, for de er netop rykket indenfor i skolens sløjdlokaler. Her kan produktionen af fuglehuse for alvor blive flyvende.

Projektet opstod fordi Thorkild og hans kone Kristina Villen begge har et »hjælpegen« og gerne vil være med til at gøre en indsats, »hvor det flytter noget i samfundet«.

- Jeg er jo selv gammel sømand og har set elendighed mange steder. Det er åbenbart ikke blevet bedre med tiden og så synes vi, at vi skylder en masse til folk i den fattige del af verden, forklarer Thorkild Villen.