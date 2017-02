Evalueringsmødet på rådhuset, som var faciliteret af SocialRespons, der også står bag selve evalueringsrapporten, rummede også et gruppearbejde. Her kom deltagerne med ideer til, hvordan kommunen og de øvrige interessenter fremadrettet skal favne arbejdet med de frafaldstruede unge.

Mentorer motiverer unge mænd til nye mål

Køge - 01. februar 2017 kl. 15:09 Af Else Damsgaard Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Mentorindsats i de boligsociale områder i Køge har gjort en målbar forskel for unge mænd, der ellers havde svært ved at finde et ståsted. Det skriver DAGBLADET Køge.

Mange havde hverken uddannelse eller job. De hang hellere ud og lavede ingenting. Nogle var kriminelle. Men en evaluering af projekt »Unge mænd med mål« i Helhedsplanen, viser, at en målrettet indsats med mentorer har givet en stor andel af de udfordrede nyt mod på fremtiden.

Rapporten blev præsenteret tirsdag på rådhuset i Køge, og det fremgik, at indsatsen i halvandet år har givet resultater, der er til at føle på. 27 af de 30 unge er enten fastholdt eller har påbegyndt skole, uddannelse eller job. Ved start havde kun halvdelen afsluttet folkeskolen. To tredjedele af de unge havde tidligere været i berøring med kriminalitet, og af dem havde næsten halvdelen en dom for kriminalitet.

Når de unge nu bliver spurgt, hvad der har gjort forskellen for dem, peger størstedelen på mentorernes tillid til dem, og mentorernes tålmodige indsats for at motivere frem for at presse.