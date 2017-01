Se billedserie Bjarne Iversen har før prøvet, at vandet stod helt op ved hans rækkehus på Havstokken. Foto: Jens Wollesen Foto: Jens Wollesen

Mens vandet stiger: Havstokken holder vejret

Køge - 04. januar 2017 kl. 12:33 Af Katrine Wied Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Beboerne i de lave rækkehuse på Havstokken i Køge nord går onsdag formiddag og spejder ud over det brede græsareal og strandengen, der adskiller deres vej fra Køge Bugt. Holder prognosen stik, risikerer vandet at komme meget tæt på deres haver og huse. Så tæt, at Køge Kommune og Østsjællands Beredskab har vurderet, at her skal lægges watertubes ud for at holde vandmasserne tilbage.

Vibe Korsgaard har boet på Havstokken siden 1998 og har ikke oplevet, at vandet kunne true med at stå så højt før.

- Vi går og holder vejret, og vi håber, at prognoserne tager fejl. Vi blev ringet op af kommunen allerede i går, hvor de advarede os. Men vi vidste ikke, hvor vi kunne få sandsække. Vi føler os lidt magtesløse over for det, siger Vibe Korsgaard, der modtager nyheden om, at Østsjællands Beredskab er på vej for at lægge watertubes ud med kyshånd.

Hun læser op af varslerne, som Køge Kommune og Klar Forsyning har sendt til beboerne på Havstokken. Her står, at beboernes område forventes at blive direkte berørt af en oversvømmelse.

- Det er ikke en rar besked at få, konstaterer Vibe Korsgaard.

Hendes nabo på Havstokken, Bjarne Iversen, har før prøvet, at bugten steg helt op til husene.

- Den gang stod vandet en centimeter var huset. Vi måtte have waders på for at kunne komme til, fortæller Bjarne Iversen.

Peter Sommer har også adresse på Havstokken. Han efterlyser, at kommunens plan for kystzonen sættes hurtigere i værk, end det er planlagt.

- Vi har fået at vide, at der kan gå fem år, før der sker noget. Men vi har brug for handling nu, siger Peter Sommer.

For han har været vidne til, at det er sket mange gange før, at havet er steget tæt op mod husene.

- Jeg er født hernede, så jeg har set det masser af gange, siger han.