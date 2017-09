Drømmen om et medborgerhus i Bjæverskov er rykket nærmere. Foto: Bjørn Armbjørn

Medborgerhus rykker nærmere

Køge - 08. september 2017 kl. 17:03 Af Torben Thorsø Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Nu ser det for alvor ud til at planerne om at skabe et medborgerhus i det tidligere Bjæverskov Bibliotek bliver til noget.

På tirsdagens møde i Idræts- og Kulturudvalget blev arbejdsgruppens henvendelse angående det gamle bibliotek som nyt medborgerhus positivt modtaget, anbefalet og videresendt til de kommende budgetforhandlinger.

- Det var selvfølgelig under forudsætning af, at der er den nødvendige lokale opbakning - hvilket arbejdsgruppen er overbevist om at der er, siger Hans Erik Jensen.

Han forklarer, at på det seneste møde den 7 august var der en del, som tilkendegav at de gerne ville være med i projektet som frivillig. Alle som har afleveret deres mailadresse har fået en indbydelse til en form for statusmøde samt en besigtigelse af det gamle bibliotek onsdag den 20 sept. kl 17.

Han påpeger videre, at det er nu, det store og mere detaljeret arbejde skal gøres, så er der andre som vil være med i arbejdet er de velkomne til at møde op den 20 september.