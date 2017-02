Medaljehøst af Køge Atletiks kvinder

Køge: I den forgangne weekend blev Danmarksmesterskaberne i Dansk Atletik Forbund´s kort Cross afviklet i Herlufholm og her var Køge Atletik talrigt repræsenteret på både ungdom, kvinde og herresiden og anført af træner Erik Hansson. Cross afvikles på græs, jord og grus-underlag og anses for at være en af de hårdeste og mest prestigefyldte konkurrencer og rammerne i Herlufholm på et lidt frossent underlag gjorde ikke betingelserne lettere. Køge Atletik´s hurtige kvinder var inden spået gode chancer for medaljer og efter et hårdt og intenst løb kunne fem af Køge Atletiks hurtige kvinder lade sig hylde og hædre med DM Medaljer i deres aldersgrupper.