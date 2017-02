Se billedserie Der var masser af skud på mål og gode scoringer, da der i weekenden var fodboldstævne i Køgehallerne.

Masser af mål og holdånd på banen

Køge - 13. februar 2017 kl. 16:00 Af Torben Thorsø

Er du talentspejder?

Spørgsmålet kommer fra en nysgerrig dreng ved banden.

Da DAGBLADETS udsendte må skuffe ham vender han igen opmærksomheden mod spillet på banen.

- JAHHH, lyder det fra flokken af drenge, der bryder ud i vild jubel, da en af deres holdkammerater, efter flere tæt ved og næste-forsøg, endelig får scoret.

De kommer fra Grønhøjgaard ved Kirke Hyllinge, men det taktfaste råb, der giver rygstød til kammeraterne på banen, lyder helt anderledes.

- Vores fodboldklub hedder Bramsnes - det lyder bedre, forklarer de med taktfaste slag på den hårdtprøvede bande og fortsætter:

»Braamsnæs! Bramsnæs! Braamsnæs«

Stemningen var på den måde helt i top, da Strandgården SFO i Køge for 20. år i træk holdt Sjællands Mesterskaberne i Indefodbold for klub og SFO. Her var 99 hold på banen hele søndagen, hvor der blev spillet fodbold fra solen stod op og til langt efter, den gik ned.

Køgehallerne summede hele dagen af fodboldliv og i hjørnet af den ene hal, stod Brian Pedersen fra Strandgården SFO.

- Det bedste ved sådan en dag er jo bare at se, hvordan de hygger sig og har det sjovt sammen. Det er ikke kun resultatet, der gælder, her kan alle de der ikke går til fodbold også gøre sig gældende, fortæller han.

Brian Pedersen har faktisk stået for arrangementet i alle de forgange tyve år - og han har allerede reserveret hallen igen til næste år.

- Det er jo en lang dag for mig, men det er også hyggeligt at møde en masse fra de andre klubber og SFO`ere, siger han og fortæller, at han efterhånden har en masse gode kontakter at trække på, når stævnet skal afholdes.

- Klubmedarbejdere er jo generelt et godt folkefærd, for de gør det jo for børnenes skyld, siger han rosende.

Selvom mesterskaberne kun er for sjov, så ville der helt sikkert være en del at skrive hjem om, for en talentspejder blandt tilskuerne.