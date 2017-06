Marked: Lions drukner snart i gode genbrugskup

Lionsklubberne er ved at drukne i genbrugsting- og sager. Alt er nu klar til salg fra lokalerne i den gamle store tilskuerpavillon, som ligger på Vollerslevvej 18 i Bjæverskov. Der sælges massevis af glas, porcelæn, legetøj, køkkenting, tøj, kobber og nips, el- og elektronik m.m. Og masser af gode møbler af enhver slags. Særligt denne gang er der næsten nye reoler, boxmadrasser, skriveborde, spiseborde og stole fra ryddede ungdomsboliger. To stk. nyere 34" TV-skærme. Mængder af bøger, malerier og øvrige billeder, LP-plader i massevis, cykler og alt mulig krims-krams.

Ligger man for øvrigt ligge inde med nyttige og brugbare ting, som er for gode til bare at kassere eller smide ud, er man meget velkommen til at indlevere effekterne til Lions Genbrug. Genbrugsting og brugbare effekter kan stilles i genbrugscontaineren på KARA i Køge. Containeren er klart afmærket, og står lige indenfor til venstre, når man ankommer til pladsen. Man kan også kontakte Lions på tlf. 4088 3912 for aftale om afhentning af større partier af gode møbler, effekter eller dødsboer.