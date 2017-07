Se billedserie Det er misvisende at kalde arrangementet for en havnefest, mener Jan Thorst. For det første foregår det på en marina - for det andet har brugerne af Køge Marina ikke noget at gøre med det rent kommercielle foretagende, påpeger han. Foto: Ankers Tivoli

Marinafest møder modstand

Køge - 07. juli 2017

Der vil være gratis slik, popcorn og is til børnene, kolde fadøl til de voksne og masser af musik og forlystelser at kaste sig ud i, når Ankers Tivoli for første gang byder velkommen til havnefest og kræmmermarked på Køge Marina.

Det sker fra fredag den 14. til søndag den 16. juli.

I Køge Marinas brugerråd er begejstringen over det nye tiltag imidlertid særdeles overskuelig. Af et referat fra rådets seneste møde fremgår det således, at brugerrådet - bortset fra et enkelt medlem - er enige om, at beslutningen om at give Ankers Tivoli tilladelsen fra Ejendoms- og driftsudvalget er forkert, idet man ikke mener, at jorden er stærk nok til at blive benyttet til tivoli og kræmmermarked. Samtidig er der utilfredshed med, at brugerrådet ikke bliver hørt, og at beboere og erhvervsliv ikke bliver underrettet og får høringsmulighed imod det nye initiativ.

Af referatet fremgår desuden, at formand for Ejendoms- og driftsudvalget Søren Brask (V) deltog i mødet. Det er først og fremmest udvalgsformandens ageren - og manglende ageren - i sagen, som frustrerer formand for brugerrådet, Jan Thorst. Han understreger, at han ikke som sådan har noget imod forlystelser og aktiviteter på marinaen, men ser en risiko for en stor regning til reetablering - særligt i tilfælde af regn.

- Vi har fået vide, at området ikke kan bruges de næste år, før jorden har sat sig ordentligt. Hvordan kan man så give tilladelse til, at Ankers Tivoli kommer derud med deres tunge vogne? Vi vil gerne være sikre på, at regningen for en reetablering ikke ender hos skatteborgerne eller bådeejerne. Det lovede Søren Brask at undersøge, men han er ikke vendt tilbage til udvalget, siger Jan Thorst.

Han påpeger desuden, at brugerrådet ikke er blevet hørt, før tilladelsen til Ankers Tivoli var givet.

- Og så er der jo ingen grund til at have et brugerråd. Politikerne behøver ikke rette sig efter vores input, men vi må da i det mindste høres. Ellers er der ingen grund til at have et brugerråd, påpeger Jan Thorst.

Søren Brask er dog ikke løbet fra noget løfte til brugerrådet - han har simpelthen glemt det.

- Jeg husker ikke at have deltaget i det møde, og derfor har jeg heller ikke undersøgt noget. Jeg kan godt se i referatet, at jeg har deltaget og lovet at undersøge det, men det har jeg glemt, indrømmer udvalgsformanden.

Han forsikrer dog, at der ligger en skriftlig aftale om, at Ankers Tivoli har pligt til at levere området tilbage i skadesfri stand. Hverken skatteborgere eller bådejere risikerer således udgifter til oprydning efter arrangementet, påpeger han.

- Det står i alle de aftaler, som Køge Kommune laver omkring lån af arealer, at de skal leveres tilbage i samme stand, som da man lånte dem. Og alle har ret til at låne offentlige arealer - vi skal have en meget god grund til at sige nej.

Udvalgsformanden afviser brugerrådets oplevelse af ikke at være hørt i sagen.

- Det må være en forglemmelse fra brugerrådets side. Det fremgår af tidligere referater, at der er blevet drøftet tivoli på Køge Marina, understreger udvalgsformanden.

Han henviser til møder den 24. april 2015 og 23. februar 2016.

Af første referat fremgår det, at ansøgningen fra Ankers Tivoli afventer Naturklagenævnets afgørelse. På andet møde blev brugerrådet orienteret om ønsket fra Tivoli og kræmmermarked om at være på området på samme tid som havnedag og Stafet for Livet. Et flertal i brugerrådet var afvisende med henvisning til det følelsesmæssige i kræftarrangementet holdt op imod gøgl og fest.

»Det anbefales, at de kunne afholde dette arrangement en anden dag i sommeren. Flere ønskede ikke, at der skulle afholdes Tivoli/Kræmmermarked på de nye arealer, da det ville ødelægge græsset på stedet«, fremgår det af referatet.

Og dermed er brugerrådet blevet hørt, mener Søren Brask.

- Alle er hørt - det er uden for diskussion. Men vi har ikke fulgt deres (brugerrådets red.) indstilling, siger han.