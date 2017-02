Steen Holbek har sagt farvel til posten som formand for Brugerrådet på Køge Marina. Foto: Torben Thorsø

Marina-formand stopper: Holbek går fra borde

Køge - 08. februar 2017 kl. 18:02 Af Torben Thorsø

Gennem de seneste knap ni år har Steen Holbek stået i spidsen for brugerrådet på Køge Marina, men nu er det slut. Det skriver DAGBLADET Køge.

- Jeg har efterhånden siddet i nogle år, så nu er det rette tidspunkt kommet til, at der skal nogle nye koste på, som han udtrykker det.

Han trak sig på Brugerrådets møde mandag aften, hvor han meddelte resten af rådet sin beslutning.

Steen Holbek har gennem de seneste år især været engageret i de ambitiøse udviklingsplaner for Køge Marina og når han nu trækker sig, så er det ikke uden en ramsaltet bemærkning om det store arbejde som han og mange andre lagde i det nedsatte Marinaudvalg.

- Jeg sagde allerede fra begyndelsen, at det var et hold kæft-bolche - og jeg fik jo ret, siger han med et resignerende grin og fortsætter:

- Man har jo fra kommunal side reelt skrottet udviklingsplanen for Køge Marina. Men det er jo så den retning, der er blevet stukket ud og som andre må navigere efter. Det er jo fint nok, men ku` man ikke have sagt det fra begyndelsen, så alle de mange mennesker, der har lagt et kæmpe arbejde i udviklingsplanen kunne have sparet deres kræfter. Men nu ved politikerne i hvert fald, hvor Køge Marina er!

Nu glæder Steen Holbek sig bare til at bruge sine kræfter på noget andet og han vil huske de seneste år for det gode samarbejde som der har været på Marinaen i forhold til at pege på, hvordan man kunne udvikle Køge Marina - hvis man ville.

Han understreger, at hans beslutning om at trække sig er sket aldes uden dramatik.