Den 17. januar 2007 stemte Køge Byråd ja til, at den dengang 27-årige Marie Stærke kunne sætte sig i borgmesterstolen som afløser for Torben Hansen, der netop var død, kun 54 år gammel. Foto: Jens Wollesen Foto: Jens Wollesen

Marie ti år efter: Borgmesterpost kostede hårde fravalg

Køge - 17. januar 2017 kl. 15:00

I dag for nøjagtig ti år siden blev Marie Stærke udpeget som ny borgmester i Køge Kommune.

Valget af den 27-årige kvinde vakte opsigt i hele landet. Men selv om hun dengang sagde til pressen, at alder ingen betydning havde, erkender hun i et åbenhjertigt interview i dag, at det var en kamp for den unge kvinde at leve op til forventningerne.

- I dag ser jeg den periode udefra som en tidsbobble og tænker, hold kæft, hvor var jeg ung. Jeg kan godt forstå, at folk kiggede skævt på mig, og jeg var også selv ængstelig. Jeg vidste godt, at det var stort. Med tiden, der er gået, vil jeg sige, at man godt kan gøre det. Men man skal gøre sig sine overvejelser, både de, der peger på det unge menneske, og personen selv. De overvejelser synes jeg mest handler om de fravalg, man tager. Det er både fravalg i privatlivet og i den karriere, man ellers ville have haft, siger Marie Stærke (S).

Det var en trist og dramatisk begivenhed, der banede vejen for Marie Stærkes ekspres-entré på den politiske hovedscene. Køges daværende borgmester Torben Hansen blev om efteråret 2006 konstateret syg af kræft, og efter få måneders sygdom døde han den 6. januar 2007. Allerede ti dage efter blev den blot 27-årige Marie Stærke valgt af de socialdemokratiske vælgerforeningsmedlemmer til ny spidskandidat for partiet med 75 procent af stemmerne. Dagen efter, den 17. januar, fik hun opbakning fra byrådet til at sætte sig i borgmesterstolen i hjørnekontoret på Køges gule rådhus.

- Vi fik et barn, mens jeg var borgmester, og vi fik et mere, efter at jeg stoppede som borgmester. Det har været tankevækkende for mig. Jeg kan godt se, at der er meget, jeg er gået glip af med Karen, som jeg siden har oplevet med Frederik. Det er små ting i hverdagen, det ved forældre, små udviklingsstadier, for eksempel er Frederik begyndt at tale enormt meget nu. Det kan jeg ikke huske med Karen. Jeg kan ikke huske, at jeg bed mærke i det, og det er jo fordi, der er noget andet, der har fyldt, og at jeg har været væk. Det er ikke noget, jeg har fortrudt, men det er en konstatering af, at sådan var det, og det er nogle overvejelser, man skal gøre sig, når man stiller op til den største post i en kommune, siger Marie Stærke.

Hun lægger ikke skjul på, at den periode, der er gået siden sidste valg, hvor Socialdemokratiet har været i opposition, har givet hende mulighed for at reflektere over sin egen rolle.

- At være mor, at have afsluttet min uddannelse og startet min egen virksomhed er kommet ind under huden på mig. Det har gjort mig til et mere rundt menneske. Jeg er mindre stædig, mindre firkantet, mere lyttende og mere anerkendende. Jeg er ikke så optaget af at holde på mit. Det er en udvikling, jeg har kunnet mærke på mig selv, som har været sund. Det er et andet menneskeligt overskud. Det tror jeg, er noget, der kommer med alderen og af at blive forældre. Der kommer man altid i anden række

Læs hele interviewet i DAGBLADET Køge tirsdag