Marie Stærke holdt valgfest på havnen

Det blev en både festlig og velbesøgt eftermiddag, hvor de omkring 100 gæster blandt andet kunne høre komikeren Andreas Bo fortælle, hvorfor han ikke er socialdemokrat. Desuden stod Da Capo-koret og Terkel Nørgaards Quartet for underholdningen, lige som Marie Stærke selv naturligvis også indtog scenen for at fortælle om sine visioner for Køge Kommune. Hun mener, at det er tid til at udnytte Køge Kommunes stærke økonomi til at investere i stærkere skoler, børnepasning og ældrepleje - områder hvor der er skåret ned gennem en årrække.