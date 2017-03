Se billedserie Her er udfordringen at bygge et jordskælvssikret hus. Det var et af eksemplerne på poster, da der var Naturfagsmaraton i Køge. Foto: Kenn Thomsen Foto: Kenn Thomsen

Send til din ven. X Artiklen: Maraton i naturfag Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Maraton i naturfag

Køge - 04. marts 2017 kl. 06:00 Af Torben Thorsø Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Skoleelevernes opfindsomhed foldede sig ud, da der var Naturfagsmaraton i Ravnsborghallen.

Her blev deres viden sat på prøve ved forskellige poster og de skulle selv »opfinde« maskiner og metoder til at afprøve naturens love. Det gjaldt for eksempel ved posten »Salt Overalt«, hvor de unge skulle føre »densiteten« og »massefylden« ind i et skema for at regne ud, hvilken af de opstillede spande med vand, der indeholdt mest salt.

Ved et andet bord var emnet »Jorden Ryster« og her var der koblet en seismograf til et hjemmelavet hus - som så skulle kunne klare rystelserne fra et tænkt jordskælv. Et helt andet sted var der mulighed for at ramme plet med en hjemmelavet lyskanon, som via spejle ændrede lysets retning.

De unge havde det tydeligvis sjov med at afprøve deres egne bidrag ved de mange poster i Ravnsborghallen. Her var der et særligt stort opløb ved banen, hvor de unge med hjemmelavede hjælpemidler, tiltænkt ældre, udfordrede hinanden. Design af hjælpemidler havde et særligt fokus på årets Naturfagsmaraton for skoleeleverne.

Dagen var arrangeret af Naturvidenskabernes Hus og skolernes naturfagslærere. Hensigten er at vække de unges interesse for naturfagene på en sjov og stimulerende måde.