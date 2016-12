Send til din ven. X Artiklen: Mand kørt på sygehus - glemte juledekoration Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Mand kørt på sygehus - glemte juledekoration

Køge - 22. december 2016 kl. 12:52 Af Katrine Wied Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Det var et sammentræf af uheldige omstændigheder, der gjorde at der udbrød brand i en lejlighed på Klavervej i Køge onsdag eftermiddag, skriver DAGBLADET Køge.

Branden brød ud klokken 14.38, hvor politi og brandvæsen blev tilkalde. Årsagen var, at lejlighedens mandlige beboer var blevet hentet i ambulance og havde glemt at slukke et levende lys.

- Manden var blevet indlagt på sygehus, men havde i farten glemt at slukke for en juledekoration, som antændte branden, da lyset brændte ned, fortæller pressetalsmand for Midt- og Vestsjællands Politi, Carsten Andersen.

Juledekorationen stod på et bord. Det lykkedes for brandvæsenet at slukke ilden, inden den for alvor fik fat.

- Selv branden var ret begrænset, men det skete sodskaber på lejligheden, siger Carsten Andersen, der ikke kan oplyse, hvorfor manden blev indlagt på sygehuset.