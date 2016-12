Mand i koma efter alvorlig trafikulykke

Den kvindelige fører blev også kørt til skadestuen i Køge til behandling for lettere skader som følge af uheldet, oplyser politiet. Begge parter fik rutinemæssigt udtaget en blodprøve til nærmere undersøgelse for alkohol. En bilinspektør foretog undersøgelse af uheldsstedet og kunne foreløbigt konkludere, at føreren under kørsel gennem en venstresvingskurve havde mistet kontrollen over varebilen, inden hun påkørte et træ.