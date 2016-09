Motorcyklisten kørte ad Sæddervej mod øst hen over en bakketop over jernbanen, lige efter drejer vejen til venstre, og motorcyklisten mistede her herredømmet og påkørte autoværnet med høj hastighed.

Mand dræbt ved motorcykelulykke

En mand er her til aften død efter en soloulykke. Det skriver Midt- og Vestsjællands Politi i en pressemeddelelse.

Midt- og Vestsjællands politi modtog anmeldelsen om ulykken klokken 19.38 anmeldelse.

Anmeldelsen lød på, at der var sket et voldsomt færdselsuheld på Sæddervej i Tureby ved Køge.

Der er tale om et solouheld, hvor en 34-årig mand fra Køge har mistet herredømmet over sin motorcykel.

Motorcyklisten kørte ad Sæddervej mod øst hen over en bakketop over jernbanen, lige efter drejer vejen til venstre, og motorcyklisten mistede her herredømmet og påkørte autoværnet med høj hastighed.

Motorcyklisten blev på stedet tilset af en læge, men han var desværre dræbt på stedet.

Politiets bilinspektør har foretaget undersøgelser på stedet, og motorcyklen skal undersøges yderligere en af de kommende dage.

Der var ingen vidner til selve uheldet, som først blev opdaget af en forbipasserende efter uheldet var sket.

Politiet vil gerne have henvendelser fra evt. vidner, som måtte have observeret selve ulykken eller lagt mærke til en motorcykel i området op til ulykkestidspunktet. Oplysninger bedes givet via 114.

Politiet har for nuværende ikke yderligere oplysninger om sagen.