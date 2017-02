Se billedserie Nanna Kristine Bøjstrup (i midten) vandt konkurrencen sammen med sine to holdkammerater, Rie Louise Muck Petersen og Tobias Ring. Foto: Henrik Førby Jensen

Send til din ven. X Artiklen: Man kan også læse under trapperne Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Man kan også læse under trapperne

Køge - 13. februar 2017 kl. 08:03 Af Henrik Førby Jensen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Køge: - Vi tænkte; »hvad er fælles for uddannelserne?« og gik rundt på campus og tænkte: »hvor er der mange trapper! Og de bliver ikke udnyttet nedenunder!«, fortæller den 18-årige HTX-studerende Nanna Kristine Bøjstrup.

Vi er til afsluttende konference på projektet Fremtidens Bibliotek på Campus Køge og Nanna Kristine Bøjstrups tre-mandsgruppe er blevet udpeget som vindere i en konkurrence, hvor de studerende har set på, hvordan man kan optimere studiemiljøet på Campus Køge.

Vindernes løsning er en serie på fire møbelmoduler i stærke farver designet til at kunne placeres under uddannelserne mange trapper. Møbelmoduler har et kliksystem, der gør møbler fleksible og med et design tilpasset Ipads.

- Vores tablet er nøglen til biblotekssystemet. Den måler 30 gange 30 centimeter. Tanken er at alle skal kunne læse biblitekets bøger på Ipads, forklarer hun den lyttende forsamling af lærere, studerende og bibliotekarer.

Fra salen modtager de tre unge da også stor anerkendelse og en enkelt ser gerne, at møblerne bliver lavet så hurtigt som muligt.

- Roskilde Bibliotek vil gerne have en pris, når modulerne bliver sat i produktion, lyder det opmuntrende fra salen.

Konferencens overskrift er »Fremtidens bibliotek« og handler om at styrke samarbejdet mellem KøgeBibliotekerne og Campus Køge. Undervejs har undervisere, bibliotekarer og studerende arbejdet med fire overordnede temaer: Samarbejde, kommunikation, studiemiljø og netværk og videndeling.

Projektets konklusioner er nedfældet i folderen »Guide til synergi mellem bibliotek og uddannelse«. Konklusionerne handler blandt andet om at få biblioteket tidligt med i projektforløb på de frskellige studier - det virker inspirerende for de unge, hvis biblioteket agerer »kunde« og leverer en case eller en problemstilling, som de unge skal løse.

Det sidste udsagn bekræftes fra vindergruppen:

- Vi er kun 18 år og er på den måde voksne. Men det virker altså meget voksenagtigt, at de voksne på biblioteket kommer og beder os om at løse en opgave. Vi har virkelig været tændte på det og det er nok også derfor, vi vandt konkurrencen, mener Nanna Kristine Bøjstrup.

Og skolens og bibliotekets rolle er blevet udviklet underprojektforløbet. På en måde, som er en smule overraskende for projektleder Anders Kragh Sørensen

- Det har været en øjenåbner for os, at biblioteket kan fungere rigtig godt, som en »neutral« facilitator mellem underviseren og de studerende. Det har været spændende at se, hvor meget det kan løfte, når biblioteket går med i undervisningen. Det bliver de unges bibliotek og det løfter rigtig meget, siger han.

Skal samarbejdet styrkes, skal kommunikationen også styrkes. Og det skal ske i en ligeværdig samtale med de studerende, hedder det videre i guiden.

»Sørg for kontakt til de studerende og opsøg de engagerede. Bibliotekets rolle er hele tiden at udvikle nye tilbud efter de studerendes foranderlige ønsker og behov«, lyder det.

Og selvom det kan lyder banalt, kan det være en udfordring at slå lyttelapperne ud på den rigtige måde. Som man spørger i skoven, får man svar og derfor er der undervejs udviklet en spørgeguide om det gode, som bibliotekar Bettina Panduro fra Køge Bibliotek har været med til at udvikle. Hendes råd til dagens konferencedeltagere er enkelt:

- Tag udgangspunkt i de studerendes behov. Lad være med at fortælle løs om alle de smarte ting, som biblioteket kan. Vær rigtig, rigtig nysgerrig på dem, opfordrer hun.

En af hendes opdagelser har været, at de unge gerne vil have »et tredje sted« til at lave lektier. der er simpelthen for mange mulgiehder for overspinrgshandlinger derhjemme og skolen er hller ikke det optimale sted, synes de studerende.

Projektets konklusion er da også, at de unge definerer et godt studiemiljø som deres eget sted med ro, hygge og de nødvendige, tekniske faciliteter.

Endelig kan et stærk netværk og videndeling være med til at forbedre samarbejdet mellem bibliotek, underviser og studerende. Biblioteket kan for eksempel være arrangør af sociale og faglige arrangmenter for undervisere og tilbyde de unge studieapps, så de kan dele viden og styrke deres netværk på den måde.

- Et stærkt netværk er fuldstændig afgørende. Uden et stærkt netværk var det her projekt aldrig kommet op at stå, siger bibliotekar Helen Filskov bjerre Jensen om projektet, der har fået økonomisk støtte af Slots- og Kulturstyrelsen.