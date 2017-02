De tre omsorgsklovne (fra venstre) Kikka, Luni Smil og Nanne spredte masser af smil og glæde, da de i fredags var med til Kyndelmisse på Torvet i Køge. Foto: Lars Andersen

Man kan aldrig få klovne nok

Køge - 07. februar 2017 kl. 14:45 Af Lars Andersen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

»Den korteste vej mellem to mennesker er et smil« er et ordsprog, der i dise år bliver stadigt mere aktuelt, og nogle af dem, der er allerbedst til at kalde smilet frem, er klovnene.

På den baggrund har den nye forening Omsorgsklovnene, der har sit hjemsted i Køge, for nylig fået bevilget 20.000 kr. Af Køge Kommune til at hjælpe med etableringen.

- Det er vi utroligt glade for, siger klovnen Nanne, der er formand for og initiativtager til foreningen, der har eksisteret siden sommeren 2016.

- For vi vil rigtigt gerne være mere synlige, så vi kan komme i kontakt med alle vores potentielle brugere.

Og dem er der mange af.

- Der er jo masser af andre målgrupper uden for hospitalerne, der har brug for en krammer og et smil, siger klovnen Kikka.

- Og vi kan mærke, at vi gør en virkelig stor forskel for eksempelvis handicappede eller demente.

Omsorgsklovnene får stor ros, når de er ude, og det er for eksempel meget normalt, at personalet på plejehjem og andre steder oplever, at indesluttede og tavse beboere pludselig åbner op og begynder at snakke og henvende sig til klovnene.

- Det handler jo om at møde den enkelte i nuet og få skabt en unik kontakt, og det kan være både med og uden sprog, men altid med smil, forklarer Luni Smil.

- Derfor er vi også kun udstyret med den røde næste og lidt rødt på kinderne, for mens klovne ofte beskyldes for at gemme sig bag en maske, så skal vi lige præcis kunne være os selv - helt uden masker.

- For hvis jeg gemmer mig, kan jeg slet ikke opnå den kontakt, jeg gerne vil - og som får smilet frem hos den person, jeg er sammen med, siger hun.

Omsorgsklovnene er et supplement til de kendte hospitalsklovne, og de kan blandt andet bruges på plejehjem, institutioner, beskyttede bofælleskaber og i det hele taget alle steder, hvor der er brug for et ekstra smil.

Foreningen Omsorgsklovnene har fået de 20.000 kr. af kommunen i forbindelse med social- og sundhedsudvalgets årlige uddeling af midler til støtte af frivilligt socialt arbejde i kommunen.

Her blev der bevilget knapt 800.000 kr. til 37 forskellige foreninger.

- jeg ser med stor tilfredshed på de nye aktiviteter, som løbende kommer til. Der er behov for at ænke i nye løsninger, og hvordan de frivillige kan supplere de kommunale indsatser, siger udvalgsformand Dora Olsen (DF).

Og det kan Omsorgsklovnene, som kan kontaktes via hjemmesiden www.omsorgsklovnene.dk, hvor man blandt andet kan læse meget mere om de forskellige klovne og deres uddannelser.