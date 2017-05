Tirsdag kom afgørelsen i en voldgiftssag, hvor Køge-virksomheden One4All, som siden har skiftet navn og adresse, skal betale 2,5 millioner kroner i bod for underbetaling af udenlandsk arbejdskraft inden for malerbranchen. Arbejderne arbejdede op mod 261 timer måneder til blot 2.000 Euro - og uden overarbejds- og weekendbetaling. Foto: Anders Ole Olsen

Malerfirma idømt millionbøde for sulteløn til udlændinge

Køge - 30. maj 2017

Knap 10 måneders tilfælde af grov underbetaling af østeuropæisk arbejdskraft i byggerisektoren var tirsdag omdrejningspunktet i en voldgiftssag anlagt af Malerforbundet.

Sagen endte med, at selskabet One4All fra Køge blev idømt en bøde på 2,5 millioner kroner, skriver DAGBLADET Køge. Malerforbundet havde påstået bod på 3,4 millioner, men kalder det for en historisk sejr.

Ifølge Jesper Carl, faglig sekretær i Malerforbundets Storkøbenhavns-afdeling, berettede to vidner - det ene vidne var først stoppet med at arbejde for One4All i går - om helt op mod 261 timers arbejde mod en fast løn på 2.000 Euro. Det svarer til cirka 15.000 kroner.

Arbejderne, der fortrinsvis kom fra Polen, men også Litauen og Rumænien, fik hverken overarbejdsbetaling i aften- eller weekendtimer, fortalte vidnerne.

Jesper Carl forventer ikke umiddelbart, at One4All, der per 1. maj i år skiftede navn til Jægerspris Malerentreprise og nu også har flyttet adresse væk fra Køge, uden videre betaler bødestraffen. Derfor kan Malerforbundet givetvis se frem til en tur videre i fogedretten. Men det ligger endnu langt fra fast, fortæller han.

- Det er uanset hvad en kæmpesejr for os, siger Jesper Carl og fortsætter.

- Det største beløb, vi indtil i dag er blevet tilkendt, var 475.000 kroner. Derfor er det historisk for os, at vi har kunnet dokumentere og afsløre, hvad der foregår derude i den virkelige verden. Det kan vi bruge til vores fortsatte kamp for kædeansvar, siger Jesper Carl.

Påstod frifindelse

Fra brancheorganisationen Danske Malermestre førte Heinrich Søndengaard, afdelingschef i Fagretlig afdeling, sagen på vegne af One4All og dennes daglige leder.

Danske Malermestre påstod frifindelse i sagen, da man mener, at ansvaret for lønudbetaling lå ved to tyske underentreprenører.

- Men dommeren vurderede ikke, at det afspejlede virkeligheden. Vi mener ikke, at der er tale om underbetaling, men det har vi så en kendelse, der nu fortæller os, siger Heinrich Søndengaard, hvis hovedbeviser bestod af entrepriseaftalerne, der var indgået med underleverandørerne.

Heinrich Søndengaard tilføjer, at det er hans forventning, at One4All skal betale de 2,5 millioner kroner tilbage, senest 14 dage efter at den skriftlige kendelse er kommet dem i hænde.

I en mail til DAGBLADET bekræfter det tidligere socialdemokratiske byrådsmedlem Carl »Calle« Christensen, desuden, at han er direktør i et selskab, »der ejer en lille del af One4All.« Han driver deruover CC Ejendomme i Køge.

Men Heinrich Søndengaard fortæller, at han i sagen ikke er stødt på andre navne end den daglige leder af One4Alls, og denne var også til stede ved dagens voldgiftssag.

