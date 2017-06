Madsamling for fællesskab og madglæden

- Madsamling er med til at skabe et fællesskab. Kend din lokale fødevareproducent - det er dét, det handler om, fastslår denne Madsamlings vært Lotte Svendsen.

I Bjæverskov er der foreløbig tilmeldt 17 producenter til Madsamling - yderligere fire er ved at blive godkendt. Lotte Svendsen besøger personligt alle producenter og er på den måde garant for, at de økologiske fødevarer rent faktisk er økologiske, at alle varer fra Brinkholm i Karise er håndproducerede og at Skovgaard i Faxe har en blandet besætning limousine og hereford kvæg.