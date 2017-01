Cirka 125 deltagere fra FOA, 3F, Metal og HK var mødt op, da Faglige Seniorer mandag havde inviteret medlemmer til debat med formanden for Social- og Sundhedsudvalget Dora Olsen. Foto: Else Damsgaard

Maden og trygge rammer optager pensionister

Køge - 27. januar 2017 kl. 09:00 Af Else Damsgaard Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

I sit oplæg hos Falige Seniorer, der er LO Fagbevægelsens efterløns- og pensionistorganisation, tog formand for Social- og Sundhedsudvalget, Dora Olsen (O) udgangspunkt i kommunens mål om værdighed og tryghed i ældreplejen, og hun var inde på investeringer generelt på ældreområdet, Deltagerne spurgte, om Køge gør noget for, at de ældre borgere kan spise sammen. Dora Olsen kom ind på de tidligere caféer, der blev lukket, eftersom kun få brugte dem. Hun havde ikke data for, hvor mange der kom på caféerne, men tilkendegav, at det handler om at få mest muligt ud af pengene på området.

På spørgsmål, om der er kalkuleret med ekstra personale, når der skal tilberedes eller anrettes mere mad lokalt qua opprioriteringen af bo- og levemiljøerne, svarede Dora Olsen:

- Uanset, hvad vi gør, så er det en ledelsesmæssig opgave at få det hele til at gå op ved bo- og levemiljøerne. Jeg glæder mig til at gå i gang, og så vil vi selvfølgelig evaluere undervejs. Så ser vi på det.

Ældremaden fik også et par ord med på vejen qua tidligere udfordringer med mad og anretning fra Det Danske Madhus. Udvalgsformanden medgav, at hun havde lært noget på det område, og hendes vurdering var, at kommunen kan anrette det bedre end madhuset gjorde. I dag er det op til plejecentrene at beslutte, om de selv anretter eller får leverandøren til det. Men der er blevet fulgt op på tidligere udfordringer, og Dora Olsen mener, der er sket fremskridt, og at madkvaliteten fra Det Danske Madhus er rimelig nok.

- Men vi er enige om, at opvarmet mad ikke er det samme som frisklavet mad, erkendte hun.