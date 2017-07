Måltyve hos Herfølge BK

Her burde stå en klynge mål, som spillerne kan fordele ud på banen efter behov, fortæller Søren Lindholm, der er formand for Herfølge Boldklub. Målene mangler bare og er blevet stjålet i løbet af sommerpausen. Det opdagede klubben i forbindelse med, at man skulle til at gøre sig klar til efterårssæsonen. I baggrunden er det spillere fra klubbens 1. divisionshold, der flytter rundt på et af de resterende mål. Foto: Torben Thorsø