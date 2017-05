Se billedserie Pladsen foran KØS museum i Køge bliver til et stort »Speakers Corner«, når Røst Festival snart sætter sit præg på Køge. Her er det projektleder Lene Renner fra KØS Museum for kunst i det offentlige rum, der tager ordet overfor Torben Smidt Hansen, forstander på Vallekilde Højskole. Foto: Torben Thorsø

Lyt til de unges Røst

Køge - 09. maj 2017 kl. 18:00 Af Torben Thorsø Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Der er grund til at lytte til de unge, for de har meget på hjerte og deres tanker kommer til at præge fremtiden.

Sådan udtrykker arrangørerne bag Røst Festival, der finder sted på KØS Museum i Køge, tankerne bag det kommende arrangement. Her tager 200 højskoleelever bladet fa munden og taler om det der optager deres tanker.

- Der er mange fordomme om unge, men det man kan opleve på RØST er at få en forståelse af, hvor nuancerede og hvor kompetente de er, siger Torben Smidt Hansen, forstander på Vallekilde Højskole, og fortsætter:

- Vi sætter en hel generations tanker i spil og kan på den måde skue lidt ind i fremtiden og få en fornemmelse af, hvad der kommer til at ske.

Ved siden af ham sidder projektleder Lene Renner fra KØS Museum for kunst i det offentlige rum, som er initiativtager til den nye talerfestival.

- Det her projekt skal kvalificere dem til at tale offentligt og vi er meget spændte på, hvad de vælger at bruge deres taletid på. Vi tror på, at det at have noget på hjerte og tale om det berører alle, siger hun og fortsætter:

- De unge taler jo hele tiden på forskellige platforme i de sociale medier, men det bliver interessant at høre, hvad de vil bruge deres taletid på når de får hjælp til at komme ud med budskabet.

Hun fortæller videre, at i festivaldagene den 19.-20. maj vil der være flere scener omkring KØS og her vil forpladsen blive omdannet til et stort »Speakers Corner«, hvor eleverne vil stille sig op og tale for en forhåbentlig stor og nysgerrig tilhørerskare.

Det tredje ben i samarbejdet om talerfestivalen er Ungdomsbureauet, der har stået for mange af de enkelte arrangementer.

Det hele bliver skudt i gang med et festligt arrangement fredag den 19. maj på forpladsen ved KØS Museum for kunst i det offentlige rum.

Man kan læse meget mere om hele festivalen på hjemmesiden: www.røst.dk