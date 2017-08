Se billedserie Her er tømrer Per Jacobsen i gang med at strege op til endnu en bjælke i bindingsværket på det gamle lysthus. Foto: Torben Thorsø

Lysthuset i kærlige faghænder

Køge - 25. august 2017 kl. 18:00 Af Torben Thorsø Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Det stemningsfulde thehus ned mod Køge Å bliver nu totalrenoveret, så det fremstår med fordums glans.

- Det er en spændende udfordring når loddestokken kun lige kan bruges til at få lidt retning på træværket, siger tømrer Per Jacobsen med et smil.

Han er i gang med en omfattende restaurering af det gamle thehus i Torvebyen, ned mod Køge å og her er der ikke mange rette vinkler at gå efter. Huset skal nemlig fremstå nøjagtig som før han gik i gang, bare i en pænere udgave.

De rette vinkler var der nok, da huset blev bygget for godt 125 år siden, men siden har tidens tand ædt sig ind på håndværket, så det statelige thehus efterhånden var i en sørgelig forfatning og trængte til en meget kærlig hånd.

Det er der så kommet nu, hvor PHJ Ejendomme, der ejer huset, endelig har fået Slots- og Kulturstyrelsens ord for at man gerne må gå i gang med arbejdet.

Det glæder ejeren af virksomheden, at man nu kan komme i gang med renoveringen.

- Vi vil jo gerne have huset vedligeholdt så det fremstår noget kønnere end i dag, siger Poul Henning Jensen og forklarer, at de seneste tre år er gået med at forberede den totalrenovering af huset, som tømreren nu er gået i gang med.

Han har fået udarbejdet en længere beskrivelse af husets stand og Slots- og Kulturstyrelsen har på den baggrund lavet tilsvarende retningslinjer for, hvad man må og ikke må på det fredede hus. Den arbejder Per Jacobsen ud fra når han stykke for stykke går gennem huset, hvor bjælker i bindingsværket skal skiftes og nye stykker sættes ind, hvor de er rådnet væk.