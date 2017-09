Lyserød Lørdag har 10 års jubilæum i Køge i år.

Send til din ven. X Artiklen: Lyserød Lørdag fejrer jubilæum i Køge Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Lyserød Lørdag fejrer jubilæum i Køge

Køge - 10. september 2017 kl. 09:00 Af Martin Rasmussen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Der er udsigt til et utal af aktiviteter på Torvet i Køge lørdag 7. oktober, og der vil være et klart skær af lyserødt over det hele, for da er det nemlig tid til Lyserød Lørdag - det årlige støttearrangement for Kræftens Bekæmpelse. Det skriver LørdagsAvisen.

Arrangementet har 10 års jubilæum i Køge i år, og det vil sætte sit præg på Torvet, lover Guri Bøtting, Kræftens Bekæmpelses lokalformand i Køge.

"Traditionen tro vil hele Torvet være op pyntet med store lyserøde tylssløjfer og lyserøde BH'er. Vi laver en hel lille lyserød by, hvor der vil være salg af lotteri, lyserøde varer, Frisør Pilo viser parykker og hovedbeklædning, og der vil være salg af sponsorerede kager og kaffe, børnetelt, med fiskedam, ansigtsmaling og flødebollekast," fortæller hun.

Der vil også blive kørt et par amerikanerbiler ind på Torvet, som to friske piger i 50'er tøj vil vise frem.

"Swing Shoes kommer og danser til glade swingtoner, og som noget helt nyt kommer der i år en juicemand og juicer skønne grøntsagsjuicer og smoothies. Alt overskud fra aktiviteterne går ubeskåret til Støt Brysterne," fortæller Guri Bøtting.

Samme aften er der Ladies Night in Pink i form af et brag af en fest hos Restaurant Theilgaards i Den Hvide By. Billetterne kan købes hos Visit Køge til 325 kroner pr. billet.

"Vi starter med velkomstdrink og et kig på forskellige stande. Derefter er der en lækker to-retters menu, kaffe og kage, og en superlækker goodiebag. Derudover kommer Sweet Silence og underholder, der bliver modeshow ved butik Mono, stort lotteri med flotte gevinster, og vores smukke lokale danmarksmestre i Latin, Emilie og Nicolai, kommer og danser nogle smukke latindanse for os. Peter Edelmann spiller og synger for os, og så slutter vi af med gruppen FESTERKESTER, som spiller 60'er musik og de nyeste hits og ørehængere," siger Guri Bøtting.

"Så kære piger, damer, veninder, søstre, svigermødre og alle skønne quinder, skynd jer at købe billet, og vær med det en skøn festlig aften," opfordrer hun med et smil.

Aftenen starter klokken 17 og slutter klokken 24.