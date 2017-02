Lys over Herfølge Stadion

I samarbejde med Herfølge Boldklub har Køge Kommune fået etableret et godt lys til glæde for fodboldspillerne på kunstgræsbanen i Herfølge. Da kunstgræsbanen blev etableret i 2010 valgte man at beholde det gamle lysanlæg og koncentrere sig om at få etableret banen. Nu er det lykkedes at få etableret det nye lysanlæg, så der kan spilles fodbold i god belysning. Der kan også afvikles kampe på højt niveau med det nye lys, der kan give op til 250 lux belysning på banen. Det svarer til lysstyrken på de øvrige kunstgræsbaner i Køge Kommune.