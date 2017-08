Foto: Morten Hatting Voltelen.

Lyngspejderne inviterer børnefamilier med udenfor

De blå spejdere hos Lyngspejderne Køge Nord deltager i den nationale familiespejderdag, og inviterer derfor søndag 20. august kl. 10.00-12.00 børn mellem 3-6 år og deres familier til en dag med spejderaktiviteter.

"At klatre i træer, bygge forhindringsbaner og lave mad over bål er igen populært blandt børn og unge, og spejdergrupperne rundt omkring i landet vokser. Hos de lokale Lyngspejderne Køge Nord hilser man udviklingen velkommen. Dagen er del af Det Danske Spejderkorps' landsdækkende 'Familiespejderdag', hvor spejdergrupper over hele landet inviterer børnefamilier ud for at snuse til det aktive udeliv", fortæller formand Henrik Jarlholm.

Et af fokusområderne for Lyngspejderne Køge Nord er aktiviteter for børnefamilier, kaldet familiespejd.

Her tilbyder spejderne aktiviteter i naturen, hvor forældre sammen med deres børn mellem 3 og 6 år og kan lave mad over bål, blive kloge på insekterne i skovbunden og udforske den lokale natur.

Større søskende er selvfølgelig også meget velkomne; børn i alle aldre mellem 3 og 99 år kan blive spejdere hos Lyngspejderne.

Til familiespejd er det altså hele familien der sammen er til spejder, og Lyngspejderne Køge Nord oplever, at mange børnefamilier gerne vil være sammen om deres fritidsaktiviteter, og her er familiespejd et oplagt tilbud.

På familiespejderdagen hos Lyngspejderne kan familierne selv få pilfingrene i forskellige spejderaktiviteter, tilpasset aldersklassen. Påklædning efter vejret, da vi er udendørs.

Læs mere og tilmeld jer på Lyngspejdernes hjemmeside og på facebook/Lyngspejderne Køge Nord. Eventuelle spørgsmål kan stilles til gruppeleder@lyngspejderne.dk.

Lyngspejderne holder til i spejderhytten på Lille Lyngvej 1 i Køge.