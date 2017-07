Politiet følger udviklingen tæt i Køge, hvor man frygter, at Loyal to Familia rekrutterer nye medlemmer. Foto: Palle Høj.

Loyal to Familia rekrutterer i Køge

Køge - 07. juli 2017 kl. 15:11 Af Katrine Wied

Antallet af rygmærker fra Loyal to Familia er stigende i Køge og Greve. Bandegrupperingen ekspanderer lige nu i Jylland og på Fyn, og Midt- og Vestsjællands Politi er bekymrede for, at udviklingen kan sprede sig til de to sjællandske kommuner.

Politiet følger derfor situationen tæt. Det skriver DAGBLADET Køge.

- Det er vores mavefornemmelse, at der er noget, der ulmer. Vi er ikke oppe i konflikttrappen, som vi ser det lige nu, men der er grund til at bruge lidt ekstra resurser. Det gælder i Køge, men det gælder også i Greve nord. Vi kan sige, at vi tager det alvorligt, vi bruger resurser på det og vi følger det nøje, siger vicepolitiinspektør Jacob Olsen, der er leder af central efterforskning hos Midt- og Vestsjællands Politi.

Udviklingen handler om, at Loyal to Familia arbejder på at ekspandere og skaffe flere medlemmer. Det sker både ad frivillig vej, men også ved at true medlemmer af andre bander til at skifte. Det har ført til konflikter med skyderi i Brabrand ved Århus og i Odense.

- Det er spørgsmålet om, hvem der skal have profitten fra det lukrative narkomarked, forklarer Jacob Olsen.

Politiet vurderer, at omkring 80 personer med bopæl i Midt- og Vestsjællands politikreds har relation til bander og rockergrupperinger. På landsplan er det tal omkring 1200 personer.