Jeg synes, at man skulle have fortsat med den ordning, som har fungeret for apotekerne de sidste 25 år, men når man nu vil ændre blandt andet åbningstiderne, så synes jeg, at man har fået det optimale ud af det, siger Peter Schjørring-Thyssen fra Køge Torvet Apotek. Foto: Jesper From

Send til din ven. X Artiklen: Lovændring giver længere åbningstider på apoteket i Køge Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Lovændring giver længere åbningstider på apoteket i Køge

Køge - 07. september 2017 kl. 20:13 Af Katrine Wied Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Fra den 1. januar 2018 er det slut med at kunne bestille akut medicin hos tilkaldevagten på Køge Torvets Apotek. Til gengæld kan apoteket på Torvet udvide åbningstiden i dagtimerne. Det bliver den lokale konsekvens af den nye apotekerlov, som træder i kraft ved årsskiftet. Det skriver DAGBLADET Køge.

Loven blev vedtaget af Folketinget for to år siden, hvor man indarbejdede en besparelse, herunder en omlægning af vagtordningen for apotekerne i Danmark.

- En af problemstillinger var, at man fandt, at der var en for optimal dækning på tidspunkter, hvor der ikke var særlig mange kunder, det vil primært sige om natten. Man ville kort fortalt have mere åbning for pengene på de tidspunkter, hvor folk normalt handler, samtidig ville man indarbejdede en besparelse, forklarer apoteker Peter Schjørring-Thyssen fra Køge Torvets Apotek.

Åbent til klokken 19 Hidtil har der i Region Sjælland været et apotek i Roskilde med døgnåbent og ni apoteker, der har haft en tilkaldevagt om aftenen og natten, hvis man havde et akut behov for lægemidler, blandt andet i Køge. Nu ændres apotekets åbningstid i Roskilde til at have åbent fra klokken 6-24 alle dag. Men i Køge får kunderne en udvidet åbningstid i dagtimerne. Hvor apoteket i dag skal lukke klokken 17.30 på hverdage, kan det nu holde åbent fra klokken 8-19. På lørdage bliver der åbent fra 8-18, og søn- og helligdage kan man gå på apoteket fra kl 10-13

De ændrede åbningstider burde dog ikke komme til at betyde, at borgerne kommer til at mangle akut medicin i ydertidspunkterne, for der er lagt op til, at lægevagten og akutklinikkerne skal have et øget beredskab af lægemidler, som skal kunne dække patienternes behov de første 24 timer, indtil der igen er et apotek, der har åbent.