IF Frem har igen uddelt en større sum loppepenge til ungdomsidrætten i lokalområdet.

Loppemarked gav rekordoverskud til ungdomsidrætten

Køge - 08. august 2017 kl. 17:28 Af Torben Thorsø Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

145.000 kr. var det beløb, som IF FREM Bjæverskovs Støtteafdeling netop har sendt videre til afdelingernes ungdomsaktiviteter. Efter et af bedste Bjæverskov Loppemarkeder nogensinde, var det igen i år muligt for Støtteafdelingen, at uddele så stort et overskud til Ungdomsidrætten i Bjæverskov/Vemmedrup området. Det skriver DAGBLADET Køge.

Støtteafdelingens Formand Lyders Larsen og vores Kasserer Leif Graversen kom med det glade budskab om de mange penge til ungdomsidrætten.

Her lød det blandt andet, at succesen bag den store udbetaling til de aktive idrætsfolk skal blandt andet findes i den kendsgerning, at det »år efter år lykkedes os at samle langt over 150 hjælpere i 2 til 3 dage, at vores aktiviteter også støtter miljøet og at vi hver uge modtager "ting og sager" af rigtig god kvalitet fra alle jer i hele Køge Kommune.

- Jeg vil også gerne understrege, at vi i vore mange boder har hørt folk sige, at vi er et af de bedste Loppemarkeder på Sjælland og at der kommer besøgende fra hele Sjælland, Lolland / Falster og nogle stamgæster fra Skåne. Det er vi meget taknemmelige for, lød det fra formanden.

Med årets utrolige fine resultat ligger det fast, at støtteafdelingen igen er på banen i 2018, hvor Bjæverskov Loppemarked bliver afviklet søndag den 27. maj. Man vil allerede fra den 2. september starte med, at indsamle effekter til næste års loppemarked. Indsamlingskoordinatorer: Annette og Kai, tager igen imod tilmeldingerne til de ugentlige indsamlinger på tlf.nr. 25 86 77 75 - fra den 1. september.