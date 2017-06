Godt gang i salget i tøjteltet.

Loppemarked: Sekscifret beløb til ungdommen

Køge - 07. juni 2017 kl. 15:00 Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

IF "Frem" Bjæverskovs Støtteafdeling fik ikke nogen ny rekordomsætning, men foreningen er dog meget tilfredse med at man for tredje år i træk kommer på den rigtige side af 220.000 kr.

"Det betyder, når vi nu har regnet lidt på tallene igen i år formentligt kan uddele et 6 cifret beløb til ungdomsidrætten i lokalområdet Bjæverskov Vemmedrup. Vi håber på at kunne komme tæt på de 150.000, som blev uddelt sidste år, men det endelige resultat kender vi først og offentliggør den 6. august, siger Stig Sørensen fra IF "Frem" Bjæverskovs Støtteforening.

Dette års Bjæverskov Loppemarked gik på alle områder, som man kunne ønske sig det. Man undgik regnen, både op til og på selve dagen. Det lykkedes derfor at få utroligt mange besøgende dagen igennem og der var besøgende fra det meste af Sjælland inklusive Københavnsområdet og Lolland/Falster, Jylland og Sverige.

Søndag den 6. august vil IF "Frem" Bjæverskovs Støtteafdeling skænke overskuddet til Idrætsforeningens syv afdelinger. Sidste år blev det til 150.000 kr. og med årets gode omsætning, håber man på et beløb på over 140.000 kr., men regner forhåbentligt også trods øgede udgifter, med et større beløb.

"Det ved vi dog først, når vi i løbet af de kommende uger får gjort vores omkostninger endeligt op. Det er et beløb, som IF Frems afdelinger har meget brug for i deres daglige ungdomsarbejde.

Bjæverskov Loppemarked bliver afviklet igen søndag den 27. maj 2018 - igen til fordel for ungdomsidrætten, miljøet og sammenholdet i lokalområdet. pm