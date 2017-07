Lokalt band går på scenen i Solgårdsparken

Bandet er et lokalt band med rødder i Køge. Medlemmerne spiller musik fra de sidste 40 års pop og rockgenrer. Bandet er kendt for at selv ville have det sjovt og der er derfor lagt op til en god svingom i en forhåbentlig lun sommeraften i den gamle park.

"Vi er nu inde i sommerferieperioden og folk opfordres til selv at medbringe stole og klapbord for at være sikre på at komme til at sidde ned, siger Carl Olli Pedersen fra Sogårdsparkens Støtteforening, der håber på en hyggelig musikaften som når de er bedst.pm