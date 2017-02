Demokratilisten gør sig klar til kampen om byrådssæderne i Køge Kommune, men det bliver uden tidligere viceborgmester og udvalgsformand Finn Buch Petersen på stemmesedlen ved kommunalvalget. Foto: Dorte Larsen

Send til din ven. X Artiklen: Lokalliste får nyt bogstav men holder fokus på samme dyder Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Lokalliste får nyt bogstav men holder fokus på samme dyder

Køge - 06. februar 2017 kl. 15:17 Af Anders Fallesen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Når Demokratilisten til november igen er at finde på stemmesedlen ved valgurnerne i Køge Kommune, bliver det med et nyt bogstav ud for listens navn, skriver DAGBLADET.

Med Nye Borgerliges ankomst i det politiske landskab betyder det, at Demokratilisten i stedet for det hidtidige »D« får listebogstavet »L,« oplyser bestyrelsesmedlem og sekretær Karsten Jensen. Listen, der har været aktive lokalt i 44 år, startede oprindelig med et I. Det blev siden overtaget af Liberal Alliance, inden det så blev nødvendigt at skifte fra D til L grundet Indenrigsministeriets regler.

Nyt listebogstav medfører imidlertid ingen drastiske ændringer i den politiske linje, forsikrer Karsten Jensen. Demokratilisten er hverken røde, grønne, blå eller skotskternede, slår han fast; men den altoverskyggende mærkesag er borgere før administration.

- Vi vil samarbejde med alle, hvor der er fornuft, siger han til DAGBLADET og tilføjer, at man ikke agter at gå med til politik, hvis blot det er hensigtsmæssigt at gennemføre - det skal også være rimeligt for borgeren.

Karsten Jensen stiller selv op ved kommunalvalget. Han forventer, at der holdes opstillingsmøde til sommer, og at kandidatlisten bliver sideordnet.

Foruden det ligger ikke meget fast - dog med undtagelse af, at kandidatlisten bliver uden den forhenværende viceborgmester, udvalgsformand og markante politiske skikkelse, Finn Buch Petersen, som har valgt ikke at stille op denne gang, fortæller Karsten Jensen.