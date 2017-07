Lokale ungdomsuddannelser vælges af mange unge

Campus Køges erhvervsuddannelser tiltrækker unge fra et stort område.

Køge - 01. juli 2017 kl. 11:00 Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Campus Køges erhvervsuddannelser er populære blandt 9. og 10. klasses elever fra hele Køge Bugt-området, viser de seneste tal fra UUV Køge Bugt. Uddannelserne i Køge Bugt fastholder unge, men tiltrækker også unge fra kommuner udenfor Køge Bugt.

Samlet set for afgangselever fra årets 9. og 10. klasses i Køge Bugt kommunerne Greve, Køge, Solrød og Stevns valgte 76 % at søge ind på en gymnasial uddannelse og 20,3 % at søge ind på en erhvervsuddannelse, viser nye tal fra UUV Køge Bugt. På Campus Køge har erhvervsuddannelserne på Køge Handelsskole, EUC Sjælland og SOSU Sjælland modtaget tilmeldinger fra 64 % af alle ansøgerne i Køge Bugt området, der vil påbegynde en uddannelse fra en erhvervsskole.

Når det kommer til erhvervsuddannelsesretningen kontor, handel og forretningsservice, så har Køge Handelsskole fået tilmeldinger fra knap 85 % af alle ansøgerne fra hele Køge Bugt-området. Retningen omsorg, sundhed og pædagogik udbudt af EUC Sjælland og SOSU Sjælland er også populær med i alt 74,2 % af ansøgerne. Endelig er der retningen teknologi, byggeri og transport, hvor EUC Sjælland har modtaget tilmeldinger fra næsten 65 % af ansøgerne, hvilket betyder, at Køge er ved at skabe en stærk profil som uddannelsesby i området.

Indenfor hovedindgangen fødevarer, jordbrug og oplevelser er søgningen 0% hvilket hænger sammen med, at uddannelser indenfor dette område ikke udbydes af nogen erhvervsskole på CAMPUS Køge. Her må eleverne til Roskilde, Ringsted, Næstved eller Hovedstadsområdet for at få erhvervsuddannelsesønsker indenfor dette område opfyldt.

Mark Jensen, centerleder for UUV Køge Bugt bemærker, at det er flot at over 64 % af 9. og 10. klasses eleverne fra Køge Bugt-området fastholdes på CAMPUS Køge, når de vælger en erhvervs-ungdomsuddannelse, ikke mindst set i betragtning, at det langt fra alle uddannelsesretninger tilbydes. Tallene for unges valg af erhvervsuddannelse på CAMPUS Køge, svinger fra 72 % for Køge og 67% for Stevns, mens tallet for Greve og Solrød ligger på godt 50%. Mark Jensen tilføjer, at dataindsamlingen er et nyt initiativ hos UUV Køge Bugt.

Campus-koordinator for CAMPUS Køge Fie Illum Jessen er meget begejstret for, at CAMPUS Køge er gode til at tiltrække unge med uddannelsestilbud, med tanke på den fremtidige beskæftigelse:

"I 2020 kan der mangle 13.394 faglærte og 4.781 med en kort videregående uddannelse, mens der vil være 44.846 for mange ufaglærte. Det er vigtigt, at vi har fokus på at uddanne vores unge, så de kan møde den fremtidige efterspørgsel på arbejdsmarkedet - både i og uden for Køge Bugt området," siger hun.