Det er blandt andet de tre »tårne« i hjørnerne, som de tre lokale investorer skal i gang med. Illustration: Arkitekterne Køge

Send til din ven. X Artiklen: Lokale kræfter puster liv i Køge Idrætspark Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Lokale kræfter puster liv i Køge Idrætspark

Køge - 01. september 2017 kl. 12:20 Af Simon de Visme Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

I denne uge fik Køge Idrætspark et markant skub fremad, da en gruppe lokale investorer fik ja fra et flertal i Køge Byråd til at købe byggeretten på store dele af projektet. Nu bliver den afgørende finansiering lagt på bordet, og de tre investorer i virksomheden Køge Idrætspark A/S har store planer for projektet.

- Det er et markant byggeri, og vi ser det som en spændende mulighed for at sætte vores præg på projektet. Vi har alle tre børn, som spiller eller har spillet fodbold i Køge, og ved at medvirke i projektet kan vi udvikle breddeidrætten, siger Claus Just, direktør i Køge Idrætspark A/S.

Han fortæller, at motivation for at gå ind i projektet handler om at redde Køge Stadion.

- Det er almen kendt, at Køge Stadion har trængt til renovering i mange år. Den udviklingsopgave er kun mulig, hvis investorer træder til, og derfor har vi valgt at gå ind i projektet, siger Claus Just og uddyber:

- Det handler om at skabe udvikling for området, for det er et markant og synligt område, som mange lokale interesser sig for.

Bag Køge Idrætspark A/S står de tre lokale kræfter Michael Buhl, Claus Just og Morten Bergstrand. De er alle tre selvstændige erhvervsdrivende i Køge og har været det i rigtig mange år.

- Vi synes, vi har et godt og bredt fundament lokalt, og set i lyset af at Køge er et område, hvor der i øjeblikket er meget aktivitet, så er det vigtigt, vi også sørger for at udvikle inden for kultur og breddeidræt, fortæller Claus Just.

De lokale kræfter har sammen købt byggeretten til idrætsparkens tre »tårne« i hjørnerne, og investorerne er nu klar til at gå i gang med selve udviklingsarbejdet. Det går konkret ud på at få projekteret og designet tårnene, og i fællesskab med kommunen disponere arealerne uden om stadion, hvor der skal være parkering og adgangsforhold.

De lokale investorer regner med at bruge tiden indtil jul på at lave »et godt projekt«, så de til den tid kan præsentere en helhed. Der er nogle overordnede planer og rammer for, hvad der skal være i de tre tårne, og herfra er det op til investorerne at finde lejere.

Claus Just fortæller, at man allerede har kontakt til flere mulige lejere.

- Vi har henvendt os til nogle potentielle lejere, og vi skal tale med mange for at fylde bygningen ud. Men vi har tiltro til, at det kan lade sig gøre, og det er spændende at forsøge at sætte et hold af lejere, som passer godt til byggeriet, siger han.

I tårnene skal der være restaurant, lavprissupermarked og "almindeligt liberalt erhverv", som Claus Just beskriver det.

- Det kan være kontorhotel, almindelig administration, tandlæge, advokater, revisor eller noget helt femte. Der er mange muligheder. Men en ting er dialog, noget andet er, at sådan en proces tager lang tid, og det handler om at skabe en god sammensætning, siger direktøren.