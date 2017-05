Børnene får problemer senere i livet, hvis ikke mændene må deltage i den nære omsorg, mener blandt andre BUPL. Foto: Hans -Jørgen Johansen

Lokal tilfredshed: Mandlige pædagoger undgår særregler

Køge - 24. maj 2017 kl. 17:03 Af Simon de Visme Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Bekymringen for overgreb mod børn i landets daginstitutioner har flere steder resulteret i, at mandlige pædagoger ikke må kramme, skifte ble eller have et barn siddende på skødet.

De kønsbestemte regler har vakt debat i mange dele af landet, men for nylig lukkede det såkaldte Ligebehandlingsnævn døren for fremtidige særregler i danske børnehaver og vuggestuer. Reglerne forhindrer nemlig de mandlige pædagoger i at arbejde på lige fod med deres kvindelige kollegaer, lyder det.

Den principielle afgørelse vækker glæde hos flere parter i Køge, blandt andet formand for Børneudvalget, Thomas Kielgast (SF).

- Mænd og kvinder bør håndtere børn på samme måde, og der er brug for måde mandlige og kvindelige pædagoger. Det er vigtigt for børnene, for mændene giver noget andet og kan lege nogle andre lege, påpeger udvalgsformanden.

Hos BUPL er man også tilfreds med dommen.

- Man kan ikke pakke sig ind i regler. Så er det bedre at tage snakken og sikre ordenlige pædagogiske lege- og læringsmiljøer, siger Jacqueline Sporon-Fiedler, der er faglig sekretær hos BUPL Sydøst.

Sagen i Ligebehandlingsnævnet blev rejst af Institut for Menneskerettigheder, der havde klaget over en konkret børnehave. Her måtte mandlige pædagoger ikke skifte tøj eller ble på børnene i en periode fra 2011 og frem til juni 2016.

Det var på baggrund af disse retningslinjerne, nævnet vurderede, at mændene ikke kunne arbejde på lige vilkår med de kvindelige pædagoger. Særreglerne var i flere institutioner indført for at beskytte de mandlige ansatte mod at blive mistænkeliggjort, men reglerne har fået den omvendte konsekvens.